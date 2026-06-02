住宅購入時は、価格や広さなど「物件そのもの」の条件を重視しがちです。しかし現実には、購入時には見落とされがちな落とし穴があって……。本稿では、東京郊外で6,000万円の中古マンションを購入した植木夫婦の事例とともに、住宅購入時の注意点について、ファイナンシャルトレーナーFP事務所の森逸行氏が解説します。価格と広さを優先…郊外の中古マンションを購入した共働き夫婦「この価格なら現実的だよね。駅から少し離れて