言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、私たちが日々生活する場所、人間関係におけるスタンス、そして大切な資産となる住まいに関する3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□きた□□ちも□□えヒント：特定の場所や区画。組織やグループの中での役割や