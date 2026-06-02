ザポリージャ原子力発電所の責任者であるチェルニチュク氏は現地時間6月1日、「ウクライナの無人機による5月30日の6号機の建屋への攻撃は、ウクライナ側による原子力発電所の主要機器に対する最初の意図的かつ意識的な攻撃だった。この種の攻撃はユニット全体を破壊する恐れがある」と指摘しました。チェルニチュク氏はまた、「この攻撃で放射能漏れは発生せず、原発の放射線レベルは正常だったが、同様の攻撃が今後、核の事故を引