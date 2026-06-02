マクドナルドの公式X（旧Twitter）は6月1日、投稿を更新。「6月は祝日がありません」とポストしました。【投稿】マクドナルド「6月は祝日がありません」「自分を甘やかす理由が増えましたね」同アカウントは「6月は祝日がありません。6月は祝日がありません。6月は祝日がありません。いつもよりたくさん自分を甘やかしてください」とつづり、1枚の画像を投稿。マックカフェの期間限定ドリンクのビジュアルと共に「祝日、ないね祝