あのちゃんも絶賛！ 安藤なつの愛車に注目お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつさんは、大型バイクを乗りこなすライダーとしても知られています。過去にはタレントのあのちゃんとツーリングする動画がアップされ、話題となりました。安藤さんが所有する愛車はどのようなモデルなのでしょうか。安藤さんが乗っているバイクは、ハーレーダビッドソン「ファットボーイ114 アニバーサリーX」です。【動画】超カッコイイ！ メ