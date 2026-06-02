「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和歌謡界をけん引した作詞家の橋本淳さんが5月21日、肝硬変のため東京都の病院で死去した。86歳。アニメ「ルパン三世」公式がSNSを通じて追悼した。公式は「映画『ルパン三世 カリオストロの城』主題歌『炎のたからもの』を作詞いただいた作詞家の橋本淳さんが、5月21日ご逝去されました」と訃報を伝え、「ご生前のご功績に深く感謝するとともに、心からご冥福をお祈りいたします