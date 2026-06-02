元フジテレビでフリーアナウンサーの三田友梨佳（39）が1日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。三田は「少し前になりますが、、、お誕生日のお祝いメッセージをくださった皆さん、ありがとうございました」と5月に39歳の誕生日を迎えたことを報告。「この春から息子の幼稚園生活が始まり、毎日が忙しなく過ぎていきますが、30代最後の一年。日々の小さな幸せを大切にしながら、一日一日を丁寧に