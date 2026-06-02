俳優の七瀬公（32）が1日、自身のインスタグラムを更新し、所属する東宝芸能を5月末で退所したことを報告した。「ご報告です。2026年5月31日をもちまして東宝芸能を退所いたしました」と伝えた。「20歳で上京してきてから約11年間色んな経験をし、素敵な景色を沢山観させていただきました。ヒーローにもなりましたし、レッドカーペットも歩きました。愛を持ってここまで育ててくださった東宝芸能の皆様そしてそんな僕を