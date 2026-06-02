俳優の齋藤飛鳥が、グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」のスペシャルムービー「目もとで語る2人の飛鳥」に出演。きょう2日から公開された。【動画】『KATE』SPムービーでかわいらしく「あーん」される齋藤飛鳥テーマは、「2本の線が、私を語る。」。アイライナーとアイブロウという“2本の線”で、「キリっと飛鳥」と「タレっと飛鳥」という正反対の表情を見せる齋藤。2種類のメイクをした齋藤が、同じセリフ・