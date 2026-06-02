2日午前の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝159円台後半で取引された。午前10時現在は前日比25銭円安ドル高の1ドル＝159円71〜72銭。ユーロは14銭円高ユーロ安の1ユーロ＝185円75〜76銭。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉の進展が見通せず「有事のドル買い」が優勢だった。市場では「政府・日銀による円買い介入への警戒感が根強い」（外為ブローカー）との声もあった。