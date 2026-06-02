近所に住む面識のない20代の女性につきまとったとして61歳の会社員の男が警視庁に逮捕されました。ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・品川区の会社員、宮田淳容疑者（61）です。宮田容疑者は先月13日と15日、東京・品川区で20代の女性に自宅の最寄り駅から会社までつきまとうなどした疑いがもたれています。警視庁によりますと、被害に遭った女性は男の近所に住んでいて、女性が「2週間くらい前から面識のない男