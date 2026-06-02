FC東京は2日、秋春制に移行する新シーズンも引き続き、松橋力蔵監督（57）が指揮を執ると発表した。昨季、FC東京の指揮官に就任すると、序盤は不安定な戦いが続いたが、徐々に戦術も浸透。最終的には11位でフィニッシュした。そして、明治安田J1百年構想リーグでは縦への速さと、ボールを大切にする松橋イズムが融合。惜しくも東の首位は昨季王者の鹿島に譲ったが、安定した戦いで上位争いを演じた。松橋監督はクラブを通じ