マイナビが運営する「マイナビ メディカルサポネット」は6月1日、「看護師白書2026年版」の結果を発表した。調査は2026年2月19日〜3月16日、看護師406名を対象にインターネットで行われた。○仕事に満足している看護師は37.0%看護師に現在の仕事・職場への満足度について聞いたところ、「満足している(「そう思う」+「まあそう思う」)」が37.0%となった。年代別でみると、他世代に比べて20代(41.3%)の満足度が最も高く、仕事をポジ