マイナビが運営する「マイナビ研修サービス」は5月29日、「マイナビ新入社員研修2026年度新入社員のキャリア意識調査」の結果を発表した。調査は2026年3月23日〜4月12日、新入社員7,986名を対象に記入選択式アンケートで行われた。○仕事とプライベートに関する意識2026年4月入社の新入社員に、仕事とプライベートに関する意識を聞いたところ、「プライベートを優先したい」が68.8%(「プライベート優先の生活を送りたい」＋「どち