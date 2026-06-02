マイナビは5月29日、「大学生のアルバイト調査(2026年)」の結果を発表した。調査は2026年2月18日〜3月2日、現在アルバイトをしている18〜23歳の大学生(期大学、専門学校、大学院生は除く)735名を対象にインターネットで行われた。○大学生のアルバイト選びの必須条件アルバイトをしている大学生に、アルバイトを探す際の必須条件を聞いたところ、「シフトの融通がきく」が40.2%で最も多く、「自宅から近い(31.7%)」、「学業への理