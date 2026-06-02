６月１５日にフジテレビを退社すると発表した勝野健アナウンサー（２６）が、雰囲気ガラリな近影を披露した。１日までにインスタグラムで「休日舞鶴基地で人生初、護衛艦に乗りました！大きい、そしてかっこいい」とオフショットを投稿。「２枚目中央の護衛艦は、いまニュースなどでも話題になっている『もがみ型』。従来の護衛艦よりコンパクトで、見た目もシンプルですが、少ない乗員で運用できるのが特徴だそうです直