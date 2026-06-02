近年、技術革新の発展に伴い、海外送金や国境をまたぐ決済サービスに対する需要が高まっている。 また、ブロックチェーン技術を用いた信託型ステーブルコイン（特定信託受益権）の発行や、暗号資産関連サービスの多様化が進み、これらを適切に規律する制度整備が求められてきた。 さらに、国際的なマネーロンダリング対策の強化や、暗号資産交換業者等の破綻時における利用者保護の観点からも、