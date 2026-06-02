理不尽なイジメや暴力に耐える日々から、一転して大逆転を果たすスカッと系の漫画は読者の心を熱くさせますよね。 今回紹介するのは、底辺のパシリとして生きる高校生が、思わぬ形で強大な力を手に入れるヤンキー漫画『最強パシリ』（原作：ハンコウキ / 作画：山本康人）です。 第1話から圧倒的な絶望と最高の爽快感が味わえる本作のあらすじと見どころをご紹介します！ 『最強パシリ』第1話あらすじ 地獄の「絶対