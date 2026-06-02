寝相の悪さが肩コリに繋がる？正しく寝るために知っておきたい枕の選び方！ 枕が合わないと体にどんな影響を与えるの？ ここまで正しい立ち姿勢・座り姿勢を紹介しましたが、実は正しい寝姿勢もあります。朝起きると首や肩が張っている、よく寝違える……。これは睡眠中の姿勢に問題があるのかもしれません。就寝中は姿勢に気を配れないため、寝相の悪さから骨格のゆがみ、肩コリを招くケースが少なくないのです。 そ