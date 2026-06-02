弁護士になる前、白鳥秀明さんは保健師であり、看護師だった。いまは、それらの経験を活かしながら、法的観点から医療・福祉業界をサポートしている。「保健師の仕事は社会との接点が多く、現場では常に法的な問題も絡んできます。ただ、行政職員としてできることには限りがあります。個々の問題を法的に解決するサポートができればと、弁護士を目指しました」保健師を退職後、法科大学院へ進学。そして挑戦した司法試験に合格した