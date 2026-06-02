イランのペルシャ湾海峡庁（ＰＧＳＡ）の発表によると、この機関の活動が５月初めに始まってから、イラン以外の船舶３００隻以上がホルムズ海峡を通過した。ホルムズ海峡の通過を申請した石油タンカーの割合は４２％で、バルク船が２７％、コンテナ船は１１％だった。ＬＮＧタンカーは８％。 また、出発申請があった船舶の目的地は中国が２８％、１９％がインドだった。中国やインド以外のアジア各国は２３％。