秋田朝日放送 秋田市河辺和田で２日午前１０時前、身元の分からない遺体が見つかりました。近くでは直前にクマ１頭が捕獲されています。遺体は損傷が激しく、クマによる人身被害の可能性もあるとみて警察が調べています。