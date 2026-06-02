6月1日、都内で行われた「ロッテ『パイの実』アニメ化発表会」に、ももいろクローバーZの百田夏菜子（31）とお笑いコンビ「マユリカ」中谷（36）と阪本（36）が登壇した。【映像】百田夏菜子、ワンピース姿＆即興でアフレコする様子今回が初対面だという百田とマユリカの2人。マユリカの印象を聞かれた百田が言葉に詰まると中谷は「いやそんな困ったらダメ。何でもいいから言ってください」とツッコミを入れ、笑いを誘った。百