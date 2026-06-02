タレントの堀ちえみが1日に自身のアメブロを更新。大学病院での血液検査や複数の科の受診、さらに別のクリニックへも足を運ぶという、慌ただしい通院の一日についてつづった。【映像】リハビリをする堀ちえみ（動画あり）「頑張ろう、健康のためだ!!!」というタイトルでブログを更新した堀は、「今日は先ずは血液検査のための、採血で大学病院へ」と切り出し、一日のスタートを報告。今回の血液検査について、「次回のリウマ