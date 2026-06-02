ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長がフランスを訪れ、最大およそ14兆円規模のAIデータセンターを建設する計画を発表しました。【映像】フランス大統領府に到着した孫氏神志那諒記者「ソフトバンクグループの孫正義氏がフランス大統領府に到着しました。データセンターの設立について、マクロン大統領と会談します」ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長は1日、フランスのマクロン大統領と共同で会見し、フランスでAI