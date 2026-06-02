台湾の最大野党で、中国本土との融和的なスタンスで知られる国民党の主席が、およそ半月にわたるアメリカ訪問に出発しました。【映像】鄭麗文主席「平和に貢献する人なら誰とでも会いたい」台湾の最大野党・国民党の鄭麗文主席はきのう午後、アメリカ訪問を前に会見しました。鄭氏は中国本土との対話を重視する立場で、アメリカでは中台関係をめぐる平和のメッセージを伝えたいと述べました。台湾の野党・国民党 鄭麗文主席「