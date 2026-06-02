人気デュオ「PUFFY」の大貫亜美（52）が2日、自身のインスタグラムを更新。タトゥーについて言及した。大貫は「求められてるかわからないけど、今のフットネイル可愛すぎたから見てほしい気持ち！」と、足元の写真をアップ。「初の赤マグにつぶつぶと緑のヘタを付けてもらって苺にしてもらったよ最近すっかり暑いから、サンダル履いた時フットネイル可愛いと嬉しいよね〜」と伝えた。また足の甲に施したタトゥーについては