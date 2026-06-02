「水」の研究をライフワークとしている天皇陛下が東京・荒川を訪れ、船で岩淵水門などを視察されました。【映像】船に乗り 岩淵水門を視察される天皇陛下天皇陛下はきのう、荒川を訪問し、隅田川との分岐点の近くに設置されている岩淵水門を船からご覧になりました。陛下は時折、自分のカメラで写真を撮りながら水門の大きさや重さについて質問されたということです。これに先立ち、陛下は「荒川知水資料館amoa」を訪れ、1