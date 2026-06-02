再建中の首里城正殿＝5月、那覇市木原稔官房長官は2日の記者会見で、2019年に火災で焼失し、再建中の首里城（那覇市）正殿の復元完成式を今年11月22日に首里城公園で開催すると発表した。「首里城は沖縄の皆さんのみならず、わが国の誇りとも言える極めて重要な建造物だ。政府一丸となって復元に向けた取り組みを進める」と強調した。黄川田仁志沖縄北方担当相は会見で、完成に伴う沖縄への来訪者の増加に期待を表明。「沖縄で