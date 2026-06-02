◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年6月1日ミネアポリス）ホワイトソックスの先発投手、デビッド・サンドリン投手（25）が1日（日本時間2日）、敵地でのツインズ戦に先発登板し、1―1の4回無死一、三塁の投ゴロで「併殺を狙わない」謎プレーから満塁弾を浴びた。その後5回途中で降板した。チームは現在、6回を終えて4―9の劣勢となっている。6番・マーティンが6球目を平凡な投ゴロ。三塁走者は動かず、一塁