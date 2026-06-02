２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円６７銭前後と前日の午後５時時点に比べ２１銭程度のドル高・円安で推移している。 １日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円６６銭前後と前週末に比べ４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米国とイランとの戦闘終結交渉が停滞するとの見方から、米原油先物相場が上昇し、インレフ懸念を伴って米長期金利が