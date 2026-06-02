午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２０１、値下がり銘柄数は１３３２、変わらずは２５銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位に鉱業、石油・石炭、海運、サービス。値下がりで目立つのは非鉄金属、機械、ガラス・土石など。 出所：MINKABU PRESS