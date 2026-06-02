「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午前１０時現在で、太陽誘電が「売り予想数上昇」で３位となっている。 ２日の東京市場で、太陽誘電は４営業日ぶりに反落。ＡＩデータセンターの拡大に伴って積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の需要が増大するとの見方から前日には上場来高値となる１万７０７５円をつけたが、足もとでの急ピッチな上昇に対する警戒感もあるよう