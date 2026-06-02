ｕｎｅｒｒｙが４日続落している。この日、ソニーマーケティング（東京都港区）のエッジＡＩソリューションと連携し、サイネージを中心とした「店頭メディアの計測ソリューション」の提供を開始すると発表したが、市場の反応は限定的のようだ。 同ソリューションは、ウネリーの人流データと、ソニーマーケティングの「ＡＩ解析ソリューションｗｉｔｈ