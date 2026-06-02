エムスリーは３日続伸。ＳＭＢＣ日興証券が１日付で投資評価を「２（中立）」から「１（アウトパフォーム）」へ引き上げており、これが材料視されている。 証券会社によると、ＡＩ臨床支援サービスや電子カルテにおける医師の行動変容支援といった新たなカタリストにより、株価のリバウンドが期待できる局面と指摘。足もとの株価や金利動向などを踏まえ目標株価は２７００円から２０００円へ引き下げたも