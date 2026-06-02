バルセロナやヴィッセル神戸などで活躍した元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタ氏(42)が1日、自身のX(@andresiniesta8)でガルフ・ユナイテッド(UAE2部)の新監督に就任したことを報告した。世界最高MFとも称されたイニエスタ氏は、バルセロナ時代に9度のラ・リーガ優勝、4度のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)制覇などに貢献し、2018年に神戸へ。2019シーズンにはクラブ史上初タイトルとなる天皇杯優勝に導いた。その後、2