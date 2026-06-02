韓国で、女子トイレで自身を盗撮した20代男性を暴行した容疑で起訴された40代女性に罰金刑が言い渡された。裁判所は女性の暴行を“正当防衛”とはみなさなかった。【関連】強姦犯の舌を噛み切り有罪の78歳韓国女性、61年の時を経て無罪勝ち取る6月1日、法曹界によると、昌原（チャンウォン）地裁・刑事4単独は暴行の疑いで起訴された40代女性の判決公判で罰金30万ウォン（日本円＝約3万円）を言い渡した。女性は2024年12月8日午前5