JR東日本は、現在沖縄付近にある台風6号が、今後九州や四国、近畿、東海、関東（東京）などにも大雨や強風などの影響を及ぼす可能性があることから、以下の列車について遅れや運休が発生する見込みであるとしました。 6月3日の運転について（山形県関係） ○山形新幹線・・・福島～新庄間12時ごろから18時ごろまで遅れや運休が発生するおそれ ○奥羽本線・・・福島～米沢間12時ごろから18時ごろまで遅れや運休