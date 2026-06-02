【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NEXZが5月から6月にかけて開催している初アリーナツアー『NEXZ LIVE TOUR 2026 “Hellmate”』の東京公演が、国立代々木競技場第一体育館で開催。 2日間で2万人を動員し、会場は大きな盛り上がりを見せた。 ■みんなの“青春”をNEXZらしく応援し、2万人が歓喜 本公演のテーマ “ヤンチャな青春応援団” にちなんだドラマ仕立てのオープニング映像が流れ