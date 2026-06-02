気象台は、2日午前10時30分に、暴風警報を延岡市、日向市、西都市、高鍋町、新富町などに発表しました。南部平野部、北部平野部、南部山沿いでは、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■宮崎市●暴風警報■都城市●暴風警報■延岡市●暴風警報【発表】■日南市●暴風警報■小林市●暴風警報■日向市●暴風警報【発表】■串間市●暴風警報■西都市●暴風警報【発表】■えびの市●暴風警報■三股町●暴風警報■高