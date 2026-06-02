気象台は、2日午前10時23分に、波浪警報を宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、黒潮町に発表しました。西部では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■高知市●波浪注意報■室戸市●波浪注意報■安芸市●波浪注意報■南国市●波浪注意報■土佐市●波浪注意報■須崎市●波浪注意報■宿毛市●波浪警報【発表】■土佐清水市●波浪警報【発表】■四万十市●波浪警報【発表】■香南市●波浪注意報■東洋町●波浪注意報