大阪府警本部交流サイト（SNS）で転売するため糖尿病治療薬「マンジャロ」を許可なく保管するなどしたとして、大阪府警は2日、医薬品医療機器法違反の疑いで20〜30代の男女3人を書類送検した。糖尿病薬を巡ってはダイエット目的での利用が広まっている。マンジャロは2型糖尿病の治療薬。血糖値を下げるが、嘔吐や下痢、食欲減退などの副作用がある。ダイエットのため自由診療で処方する医療機関もあり、厚生労働省は「2型糖尿