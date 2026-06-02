5人組ガールズグループMYERA（マイラ）が、5月31日、東京・豊洲PITにてファンクラブイベント『MYERA Official Fanclub Event “Mission STYERA”#01』を開催した。同公演は、MYERA初となるファンクラブ限定イベント。公演はトークセクションとライブセクションに分かれ、ファンと特別な時間を過ごした。【動画】新曲「Data Baby」が使用されたMYERA×FILAコラボレーション動画オープニングを飾ったのは、デビュー曲「Lie ライ