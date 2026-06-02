女子ゴルフの人気選手、吉田鈴（２２）が５月３１日、オフショットを公開し、反響を呼んだ。マンゴーパフェを前に幸せ笑顔を浮かべる姿を公開。プレー中とはまた雰囲気一変のその可憐な姿にコメント欄などでは「大きな声では言えませんが世界一かわいいです」、「ナイスなアングルですね」、「可愛すぎる」、「ほんとに可愛い」、「美しいですね、見とれます」、「透明感やばい！」、「私服のセンス良き」との声が寄せられてい