ラオス中部で5月30日、水没した洞窟に閉じ込められた住民の救助活動が行われた。日本人ダイバーも参加し、7人のうち5人を救出したが、直後に激しい雨が降るなど命がけの救助活動となった。狭い水没洞窟で救助隊にも命の危険5月30日、カメラが捉えたのは、涙を流しながら抱き合って喜ぶ人々。ラオス中部で、水没した洞窟の中に閉じ込められていた住民7人のうち、5人が救出された。活動には日本人ダイバーも参加。その緊迫した状況を