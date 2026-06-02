パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは6月より、低価格PB「EDRP(EveryDay Real Price)」全26品目をドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ、ロビン・フッド、アピタ、ピアゴなどのPPIHグループ国内店舗で順次発売している。低価格PB「DRP」誕生○生活必需品を低価格で提供EDRPという名称には、単なる低価格(Low Price)にとどまらず、日々の暮らし「EveryDay」に本当に必要な安さ「Real Price」を提供していくとい