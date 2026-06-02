皐月賞に続いてクラシック2冠競馬の祭典、G1日本ダービーが5月31日に東京芝2400メートルで行われ、1番人気ロブチェン（牡3、杉山晴）が制し、皐月賞に続いてクラシック2冠を達成した。スタート直前、厩舎スタッフが松山弘平騎手とロブチェンにかけた言葉が話題となっている。皐月賞はレコードで逃げ切ったロブチェン。外枠の8枠17番に入ったこの日は、逃げずに中団を追走。直線は松山弘平のムチに応えて末脚全開だ。最後の最後