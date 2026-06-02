ハッカーがMeta AIのサポートチャットボットを騙し、著名人のInstagramアカウントを盗んで転売しようとしていたことが明らかになりました。ハッカーはVPNを使って実際の所在地を隠しながら、ボットにアカウントに関連付けられたメールアドレスを変更するよう依頼するだけで、著名人のアカウントを盗むことに成功しています。Hackers Simply Asked Meta AI to Give Them Access to High-Profile Instagram Accounts. It Workedhttps