アン・ハサウェイが主演を務め、ユアン・マクレガーが共演する映画『オークストリートの異変』より、本予告と海外版本ポスターが解禁された。【動画】普通の家族がどうやって恐竜に立ち向かう？―映画『オークストリートの異変』本予告本作は、アトラクション型恐竜サバイバルムービー。製作プロデューサーを務めるJ.J.エイブラムスは、かつて『クローバーフィールド／HAKAISHA』でミステリアスな宣伝展開を仕掛け、社会現象