◆米大リーグツインズ―ホワイトソックス（１日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が、右脚にＰＲＰ注射を受けたため、敵地・ツインズ戦の遠征に帯同していないことをベナブル監督が明かしたと１日（日本時間２日）、複数の現地メディアが報じた。村上は５月２９日（同３０日）の本拠地・タイガース戦で、二塁へのゴロで一塁を走り抜けた際に右太もも裏を痛めてそ